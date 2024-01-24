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Психолог Кононов назвал причины появления синдрома отличника

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Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов перечислил причины возникновения синдрома отличника.
Психолог Кононов назвал причины появления синдрома отличника
  • Gettyimages.ru

«Синдром отличника — достаточно частое явление, он характерен не только для школьников и студентов, но и для тех, кто уже давно окончил школу и вуз», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, при данной особенности человек всеми силами старается достичь некоего идеала в значимых для него сферах. Также он ожидает похвалу и признание со стороны окружающих.

По мнению Кононова, можно выделить три основные причины возникновения синдрома отличника: завышенные ожидания со стороны родителей, недостаток внимания со стороны родителей, низкая самооценка самого человека.

«Чтобы справиться с синдромом отличника самостоятельно, рекомендую вначале определить те сферы, в которых вы можете снизить требования к самому себе. После этого дайте себе право в этих сферах делать что-то не идеально, а просто хорошо, то есть снизьте самоконтроль и требовательность к самому себе. Действуйте, ориентируясь на свои желания и потребности, не стремитесь получить признание других людей», — заключил психолог.

Ранее психолог Екатерина Добронравова рекомендовала не корить себя за мелкие ошибки.

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