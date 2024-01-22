RT в Telegram
Подпишись

Психолог Добронравова посоветовала не ругать себя за мелкие ошибки

Короткая ссылка
Психолог Екатерина Добронравова рекомендовала не корить себя за мелкие ошибки.
Психолог Добронравова посоветовала не ругать себя за мелкие ошибки
  • Gettyimages.ru
  • © fizkes

«Привычка ругать себя за ошибки обычно идёт из детства, если дома и в школе за малейшую оплошность человек получал негативную обратную связь», — заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Специалист посоветовала изменить своё отношение к незначительным неудачам. Кататься на коньках или велосипеде человек тоже начинает не с первого раза. Достичь идеального результата без сложностей и отклонений не получится.

«Если сейчас что-то не выходит, то, скорее всего, в жизни идёт этап освоения нового, этап развития. Самые простые бытовые ошибки от невнимательности могут быть связаны с тем, что фокус внимания смещён на более глобальные вопросы. Очень важно напоминать себе, что люди — не роботы, не получится делать идеально абсолютно всё», — сказала Добронравова.

Ранее психолог Елена Соловьёва назвала сильную обидчивость одним из признаков инфантилизма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить