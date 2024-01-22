Психолог Добронравова посоветовала не ругать себя за мелкие ошибки

Психолог Екатерина Добронравова рекомендовала не корить себя за мелкие ошибки.

«Привычка ругать себя за ошибки обычно идёт из детства, если дома и в школе за малейшую оплошность человек получал негативную обратную связь», — заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Специалист посоветовала изменить своё отношение к незначительным неудачам. Кататься на коньках или велосипеде человек тоже начинает не с первого раза. Достичь идеального результата без сложностей и отклонений не получится.

«Если сейчас что-то не выходит, то, скорее всего, в жизни идёт этап освоения нового, этап развития. Самые простые бытовые ошибки от невнимательности могут быть связаны с тем, что фокус внимания смещён на более глобальные вопросы. Очень важно напоминать себе, что люди — не роботы, не получится делать идеально абсолютно всё», — сказала Добронравова.

Ранее психолог Елена Соловьёва назвала сильную обидчивость одним из признаков инфантилизма.