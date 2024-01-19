Психолог Соловьёва назвала сильную обидчивость одним из признаков инфантилизма

Психолог Елена Соловьёва перечислила признаки инфантилизма.

«Инфантилизм — это проявление детских реакций во взрослом возрасте. Первый признак инфантилизма — если вы взрослый, но проживаете вместе с родителями. Взрослая отдельная личность, созревшая по возрасту, с родителями жить не сможет, ей будет это дико дискомфортно, она будет находиться в постоянном сопротивлении», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, ещё одним признаком может быть нежелание вступать в брак или отношения. Кроме того, об инфантилизме свидетельствует сильная обидчивость, считает Соловьёва.

Как добавила эксперт, инфантилизм зачастую проявляется в речи, голосе и внешнем виде.

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