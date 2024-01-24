Следствие в Якутии предъявило обвинение 18-летнему юноше по делу об убийстве

Следствие предъявило обвинение 18-летнему юноше по уголовному делу об убийстве 26-летнего местного жителя в Якутске.

Об этом информирует региональное следственное управление СК.

Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте задержанного. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в МВД России по Якутии сообщили, что между 18-летним подозреваемым и 23-летним мужчиной произошёл конфликт на бытовой почве в местном клубе.

Позже один из участников конфликта приехал домой к подозреваемому вместе со своими знакомыми. На месте инцидента трое участников получили ножевые ранения. 26-летний мужчина скончался в больнице.

Участники конфликта задержаны.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти выяснят все обстоятельства получения гражданства России главным подозреваемым в убийстве, который «родом из Таджикистана».

Николаев также призвал жителей не поддаваться на провокации.