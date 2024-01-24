Глава Якутии Николаев призвал жителей не поддаваться на провокации
- РИА Новости
По его словам, власти Якутии выяснят все обстоятельства получения гражданства России главным подозреваемым в убийстве, который «родом из Таджикистана».
«Таким людям нет места в нашем обществе», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Также он отметил, что есть те, кто использует трагедию в своих целях.
«Призываю жителей республики не реагировать на незаконные призывы, которые сейчас распространяются», — заявил Николаев.
Глава Якутии заявил, что провокаторы, в том числе сидящие за границей, пытаются посеять вражду и разжечь конфликт, поэтому необходимо «сплотиться как никогда».
По его словам, в настоящее время распространяется много лживой информации.
Ранее в МВД России по Якутии сообщили, что между 18-летним подозреваемым и 23-летним мужчиной произошёл конфликт на бытовой почве в местном клубе.
Позже один из участников конфликта приехал домой к подозреваемому вместе со своими знакомыми. На месте инцидента трое участников получили ножевые ранения. 26-летний мужчина скончался в больнице.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве, а также других участников конфликта.