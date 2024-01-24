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Совфед направил много приглашений международным наблюдателям на выборы президента

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на открытии весенней сессии сообщила, что Совет Федерации направил большое количество приглашений международным наблюдателям на выборы президента России.
Совфед направил много приглашений международным наблюдателям на выборы президента
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

По её словам, в России заинтересованы в том, чтобы для наблюдения за выборами приехали зарубежные парламентарии и иностранные эксперты.

«От имени Совета Федерации мы уже направляли большое количество приглашений. И уверены, что они найдут отклик», — отметила Матвиенко.

17 января глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что агитация в СМИ в избирательной кампании по выборам президента России будет длиться с 17 февраля по 14 марта.

В ЦИК сообщали, что общая сумма поступивших в избирательные фонды кандидатов в президенты России на выборах 2024 года средств составляет 526,8 млн рублей.

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