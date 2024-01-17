Памфилова: период агитации в СМИ в избирательной кампании начнётся 17 февраля

Агитация в СМИ в избирательной кампании по выборам президента России будет длиться с 17 февраля по 14 марта, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Он (период агитации. — RT) начинается с 17 февраля, то есть за 28 дней до первого дня голосования, и завершается 14 марта включительно», — сказала она. Слова Памфиловой приводит РИА Новости.

Агитационные материалы могут распространяться кандидатом, если они предварительно оплачены им за счёт средств избирательного фонда и представлены до начала распространения в избирательную комиссию, подчеркнула она.

Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года, голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

В избирательной кампании к настоящему моменту принимают участие 11 человек, из которых восемь были выдвинуты от политпартий, трое — самовыдвиженцы.