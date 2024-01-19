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ЦИК России: в избирательные фонды кандидатов поступило более 526 млн рублей

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Общая сумма поступивших в избирательные фонды кандидатов в президенты России на выборах 2024 года средств составляет 526,8 млн рублей.
ЦИК России: в избирательные фонды кандидатов поступило более 526 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на опубликованные ЦИК сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и их расходовании.

По данным на 18 января, в избирательный фонд кандидата от КПРФ Николая Харитонова поступило чуть более 1 млн рублей.

Фонд претендентов от партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина пополнился до 3,2 млн рублей, от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина — до 8,9 млн рублей. Фонд представительницы от Демократической партии России Ирины Свиридовой пополнился до 166 тыс. рублей.

Также избирательный фонд самовыдвиженца Владимира Путина пополнился до 472,3 млн рублей, самовыдвиженца Рады Русских — до 539 тыс. рублей, самовыдвиженца Анатолия Баташева — до 203 тыс. рублей.

Отмечается, что в избирательном фонде претендента от «Российской партии свободы и справедливости» Андрея Богданова числится 70 тыс. рублей.

При этом в фондах кандидатов на должность главы государства от партии «Новые люди» Владислава Даванкова и ЛДПР Леонида Слуцкого числится 10 млн рублей и 30 млн рублей соответственно.

Выборы президента России будут трёхдневными, они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В настоящее время на пост президента России претендуют 11 человек. Центризбирком России зарегистрировал уже трёх кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку они представляют парламентские партии, то для их регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не нужно. 

Претенденты в кандидаты на пост президента от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова, Андрей Богданов — должны предоставить не менее 100 тыс. подписей до 31 января.

Самовыдвиженцы — Владимир Путин, Рада Русских и Анатолий Баташев — должны собрать не менее 300 тыс. подписей. 

17 января стало известно, что более 2,5 млн подписей собрано в поддержку самовыдвижения Путина. 

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