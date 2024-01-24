Юрист поддержала идею обязать МФО раскрывать клиентам иностранных учредителей

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение об обязательном раскрытии иностранных учредителей микрофинансовых и инвестиционных организаций.

Специалист назвала данное предложение разумным.

«Прежде всего оно направлено на финансовую безопасность граждан России, которые могут проверить, кто является учредителем и, в случае если это граждане иностранных государств, то каких именно государств», — рассказала Ярмуш.

Она добавила, что в случае микрофинансовых организаций, клиент является заёмщиком и в любом случае должен будет вернуть организации деньги, кто бы ни был учредитель.

А вот в случае инвестиционных организаций, по словам собеседницы RT, крайне важно знать об иностранном учредителе.

«Граждане доверяют свои деньги неким инвесторам, которые будут за него решать, куда вкладывать (деньги. — RT). А если там учредители иностранные граждане или иностранные организации, то может получиться, что деньги будут намеренно вложены в неликвидные активы и выведены за пределы России. И информация о том, кто является учредителем, поможет принять взвешенное решение и оценить реальные риски от таких инвестиций. Поэтому, я поддерживаю данное предложение и считаю, что это в интересах всех граждан», — заключила Ярмуш.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил обязать микрофинансовые и инвестиционные организации указывать в договоре с клиентами информацию об иностранных учредителях.

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