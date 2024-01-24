В Госдуме предложили обязать МФО раскрывать клиентам иностранных учредителей

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил обязать микрофинансовые и инвестиционные организации указывать в договоре с клиентами информацию об иностранных учредителях. Копия письма на имя главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что нередко за работающими в России микрофинансовыми и инвестиционными организациями стоят учредители — иностранные физические либо юридические лица, российские юридические лица с иностранным участием, в том числе с участием резидентов государств, внесённых в перечень недружественных.

При этом он отметил, что граждане России (клиенты данных организаций) не владеют такой информацией, хотя наличие подобных сведений могло бы повлиять на их желание заключать договорные отношения, делиться персональными данными, а также на их оценку возможных рисков в случае будущих судебных разбирательств, в том числе в вопросе возможности привлечения к ответственности конечного владельца той либо иной организации.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для микрофинансовых и инвестиционных организаций указывать при заключении договоров с российскими гражданами информацию о наличии среди учредителей иностранных юридических либо физических лиц, российских юридических лиц с иностранным участием», — говорится в тексте обращения.

Ранее президент Владимир Путин выступил против запрета микрофинансовых организаций в России.