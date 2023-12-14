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Путин выступил против запрета МФО в России

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Президент России Владимир Путин выступил против запрета микрофинансовых организаций в стране.
Путин выступил против запрета МФО в России
  • AP

«А надо их ликвидировать? Да, там, наверное, проблем много, но они в своей нише работают и многим людям помогают. Другое дело, если они злоупотребляют доверием людей или ещё что-то делают такое, что не должны были бы делать, — приводить их в чувство нужно, вот это правда», — сказал он.

При этом Путин добавил, что он ещё раз обратится к финансовым властям страны, чтобы они проверили, как работают МФО.

В сентябре депутаты Государственной думы подготовили законопроект, предполагающий полный запрет деятельности микрофинансовых организаций (МФО).

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