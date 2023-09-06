В России депутаты предложили полностью запретить деятельность МФО

Депутаты Государственной думы подготовили законопроект, предполагающий полный запрет деятельности микрофинансовых организаций (МФО).

Как сообщает газета «Известия», соответствующий документ уже подготовлен к внесению в нижнюю палату российского парламента.

«Актуальность отмены обусловлена текущим социально-экономическим положением в стране, которое всё чаще вынуждает наименее социально защищённые слои населения обращаться к микрофинансированию», — отмечается в пояснительной записке.

В тексте документа также приводятся данные, что по итогам прошлого года в МФО обратились более 17 млн россиян, что чуть более чем на 3 млн больше, чем к концу 2021 года.

Как пояснил автор законопроекта, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, в настоящий момент в России «не представляется возможным развивать данный институт финансового рынка».

«Поскольку это приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни, несмотря на принятые ранее ограничения законодательного характера в данной сфере», — отметил он.

Ранее заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин в беседе с НСН заявил, что в России сокращается спрос на микрозаймы.