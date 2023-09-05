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В НБКИ заявили о сокращении спроса на микрозаймы в России

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Заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин заявил, что в России сокращается спрос на микрозаймы.
В НБКИ заявили о сокращении спроса на микрозаймы в России
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«Такая тенденция наблюдается с июля 2023 года, и связана она с двумя регуляторными моментами. Во-первых, с 1 января 2023 года в отношении микрокредитов и банковских кредитов Центробанком введены лимиты, ограничивающие выдачу кредитов и займов тем, у кого показатель долговой нагрузки превышает 80%. Во-вторых, в сегменте микрофинансирования с 1 июля 2023 года сокращён максимальный размер ставки», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, если раньше МФО могли выдавать займы по максимальной ставке 1% в день, то теперь этот показатель снижен до 0,8%.

Как отметил Шикин, микрофинансовые организации на этом фоне стали жёстче относиться к риск-профилю потенциального заёмщика.

«Они так же, как и банки, внимательно оценивают кредитную историю потенциального заёмщика, его персональный кредитный рейтинг и выдают займы только тем заёмщикам, которые в состоянии обслуживать пусть даже небольшой долг», — добавил эксперт.

Ранее арбитражный управляющий, специалист по банкротству, основатель юридической компании «Юрисконсульт» Анастасия Сапегина поддержала ужесточение необеспеченных кредитов Центробанком с 1 сентября.

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