Kaspersky: мошенники смогут атаковать россиян через видеосвязь в мессенджерах

Мошенники в перспективе могут подделывать не только голосовые сообщения, но и атаковать россиян в соцсетях в реальном времени через видеосвязь при помощи технологии дипфейков.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По его словам, мошенники будут «брать картинку» с экрана, которая является чьим-либо лицом, ставить перед собой камеру, а на выходе получать изображение другого человека.

«Ты говоришь губами, а вот этот аватар повторяет... Злоумышленники доберутся до этого через несколько лет», — сказал Голованов.

Ранее сообщалось, что мошенники в России используют ChatGPT в фишинговых атаках.

При этом глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что киберинтеллект вряд ли появится в этом веке.