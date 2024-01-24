Kaspersky: мошенники смогут атаковать россиян через видеосвязь в мессенджерах
Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
По его словам, мошенники будут «брать картинку» с экрана, которая является чьим-либо лицом, ставить перед собой камеру, а на выходе получать изображение другого человека.
«Ты говоришь губами, а вот этот аватар повторяет... Злоумышленники доберутся до этого через несколько лет», — сказал Голованов.
Ранее сообщалось, что мошенники в России используют ChatGPT в фишинговых атаках.
При этом глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что киберинтеллект вряд ли появится в этом веке.