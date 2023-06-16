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Глава «Лаборатории Касперского» заявил, что киберинтеллект вряд ли появится в этом веке

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Настоящий киберинтеллект вряд ли появится в этом веке, заявил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Касперского, под термином «искусственный интеллект» обычно понимают «очень умные интеллектуальные киберсистемы».

«До настоящего интеллекта этим киберсистемам ещё прыгать, прыгать и прыгать», — сказал эксперт.

Ранее директор Kaspersky Анна Кулашова рассказала, что мошенники в России используют ChatGPT в фишинговых атаках.

Также методолог Диана Гладких высказалась о перспективах ИИ в сфере образования.

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