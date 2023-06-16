Глава «Лаборатории Касперского» заявил, что киберинтеллект вряд ли появится в этом веке
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Касперского, под термином «искусственный интеллект» обычно понимают «очень умные интеллектуальные киберсистемы».
«До настоящего интеллекта этим киберсистемам ещё прыгать, прыгать и прыгать», — сказал эксперт.
Ранее директор Kaspersky Анна Кулашова рассказала, что мошенники в России используют ChatGPT в фишинговых атаках.
Также методолог Диана Гладких высказалась о перспективах ИИ в сфере образования.