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Директор Kaspersky Кулашова: мошенники в России используют ChatGPT в фишинговых атаках

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Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова заявила, что мошенники в России начали использовать ChatGPT.

Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Кулашова отметила, что искусственный интеллект несёт в себе как возможности, так и угрозы.

«Мы уже видели атаки с использованием ChatGPT», — сказала управляющий директор.

По её словам, ИИ может гораздо быстрее подстраивать и перестраивать наборы слов. Также он может использоваться для целевого фишинга при атаке на организации. 

При этом, Кулашова добавила, что противодействовать таким атакам тоже можно.

Ранее пользователи ChatGPT сообщали о сбоях в работе чат-бота.

Также поступала информация, что Samsung запретил сотрудникам использовать ChatGPT на рабочих устройствах.

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