Директор Kaspersky Кулашова: мошенники в России используют ChatGPT в фишинговых атаках
Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.
Кулашова отметила, что искусственный интеллект несёт в себе как возможности, так и угрозы.
«Мы уже видели атаки с использованием ChatGPT», — сказала управляющий директор.
По её словам, ИИ может гораздо быстрее подстраивать и перестраивать наборы слов. Также он может использоваться для целевого фишинга при атаке на организации.
При этом, Кулашова добавила, что противодействовать таким атакам тоже можно.
Ранее пользователи ChatGPT сообщали о сбоях в работе чат-бота.
Также поступала информация, что Samsung запретил сотрудникам использовать ChatGPT на рабочих устройствах.