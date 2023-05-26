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Методолог Гладких высказалась о перспективах ИИ в сфере образования

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Методолог, создатель онлайн-курсов, основатель образовательного проекта «Школа смыслов» Диана Гладких выразила мнение, что искусственный интеллект не сможет заменить педагогов.
Методолог Гладких высказалась о перспективах ИИ в сфере образования
  • Gettyimages.ru

«Педагог — это не только человек, передающий знания, но в первую очередь развивающий и воспитывающий. Для педагога важны эмоции, быстрая реакция на нестандартные вопросы и человеческое участие в контакте с учеником, что не сможет сымитировать ни одна машина», — заявила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По её словам, на уроках и лекциях нельзя просчитать все версии возможных ситуаций, сориентироваться в них можно только благодаря опыту и интуиции.

«Что касается обучающих онлайн-курсов, дополнительного или бизнес-образования, то в этой нише искусственный интеллект станет серьёзным подспорьем в обучении», — считает эксперт.

Как добавила Гладких, педагог даёт больше, чем новые знания.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с НСН заявил, что искусственный интеллект необходимо использовать для развития критического мышления, но при неправильной реализации могут быть сложности.

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