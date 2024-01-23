RT в Telegram
Подпишись

В московский суд снова подали иск к Ивлеевой и МТС

Короткая ссылка
Таганский суд Москвы снова зарегистрировал иск на 1 млрд рублей к блогеру Анастасии Ивлеевой, а также на $1 млрд к МТС. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
В московский суд снова подали иск к Ивлеевой и МТС
  • РИА Новости

По предоставленным данным, иск к Ивлеевой и МТС подал Трещёв А.С., который требует с них компенсацию по одному рублю.

Также он требует обязать ответчиков перечислить средства в счёт компенсации морального вреда в государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

Ранее такой же иск поступил в Хамовнический суд Москвы, но был возвращён заявителям в связи с тем, что ответчик не проживает на территории района Хамовники.

18 января сообщалось, что Таганский суд Москвы не стал рассматривать иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить