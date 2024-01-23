В московский суд снова подали иск к Ивлеевой и МТС
- РИА Новости
По предоставленным данным, иск к Ивлеевой и МТС подал Трещёв А.С., который требует с них компенсацию по одному рублю.
Также он требует обязать ответчиков перечислить средства в счёт компенсации морального вреда в государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».
Ранее такой же иск поступил в Хамовнический суд Москвы, но был возвращён заявителям в связи с тем, что ответчик не проживает на территории района Хамовники.
18 января сообщалось, что Таганский суд Москвы не стал рассматривать иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей.