МВД помогло многодетной матери из Киргизии получить гражданство России
- РИА Новости
По её словам, женщина после переезда в Россию столкнулась с проблемами при получении российского паспорта. Информацию об этом незамедлительно передали в региональный главк МВД. Многодетной матери также была оказана консультативная и практическая помощь в ускоренном оформлении необходимых документов. В конечном счёте проблема была решена.
«Указом президента Российской Федерации 2024 год объявлен в России Годом семьи. Примечательно, что его начало ознаменовано появлением в нашей стране новой многодетной семьи», — написала Волк, добавив, что в скором времени семья станет ещё больше, ведь получившая гражданство женщина ждёт седьмого ребёнка.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с призывом держать на контроле реализацию мер поддержки многодетных семей в регионах.