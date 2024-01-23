МВД помогло многодетной матери из Киргизии получить гражданство России

Сотрудники пресс-центра российского МВД помогли матери шестерых детей из Киргизии получить гражданство России после переезда в Воронежскую область. Об этом в личном Telegram-канале рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По её словам, женщина после переезда в Россию столкнулась с проблемами при получении российского паспорта. Информацию об этом незамедлительно передали в региональный главк МВД. Многодетной матери также была оказана консультативная и практическая помощь в ускоренном оформлении необходимых документов. В конечном счёте проблема была решена.

«Указом президента Российской Федерации 2024 год объявлен в России Годом семьи. Примечательно, что его начало ознаменовано появлением в нашей стране новой многодетной семьи», — написала Волк, добавив, что в скором времени семья станет ещё больше, ведь получившая гражданство женщина ждёт седьмого ребёнка.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с призывом держать на контроле реализацию мер поддержки многодетных семей в регионах.