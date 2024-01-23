В Челябинской области задержали подростка за сообщения о минировании школы

Сотрудники полиции и ФСБ задержали в Копейске (Челябинская область) подростка за неоднократные сообщения о минировании школы, которые приводили к эвакуации учащихся и отмене занятий.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«Подросток по электронной почте отправлял в учебное заведение письмо с информацией об угрозе всем находящимся в здании людям», — сообщили в полиции.

После выезда и осмотра здания содержащаяся в письмах информация не подтверждалась.

На профилактическом учёте в органах внутренних дел школьник до этого не состоял.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Ранее сообщалось, что школьницу с тяжёлыми травмами доставили в Иркутск после взрыва зарядки телефона.