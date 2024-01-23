В Челябинской области задержали подростка за сообщения о минировании школы
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
«Подросток по электронной почте отправлял в учебное заведение письмо с информацией об угрозе всем находящимся в здании людям», — сообщили в полиции.
После выезда и осмотра здания содержащаяся в письмах информация не подтверждалась.
На профилактическом учёте в органах внутренних дел школьник до этого не состоял.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
Ранее сообщалось, что школьницу с тяжёлыми травмами доставили в Иркутск после взрыва зарядки телефона.