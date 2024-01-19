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Школьницу с тяжёлыми травмами доставили в Иркутск после взрыва зарядки телефона

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Школьницу с тяжёлыми травмами доставили в больницу Иркутска на вертолёте после, предположительно, взрыва зарядки телефона.
Школьницу с тяжёлыми травмами доставили в Иркутск после взрыва зарядки телефона
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Отмечается, что 14-летняя жительница села Тыреть Заларинского района получила множественные травмы. 

Она госпитализирована в областную детскую больницу.

По информации местных СМИ, девочка держала в руках телефон, подключённый к зарядке. Произошёл взрыв зарядного блока, в результате которого была повреждена часть стены. Родители, находившиеся в этот момент дома, вызвали скорую.

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