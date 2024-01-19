Школьницу с тяжёлыми травмами доставили в Иркутск после взрыва зарядки телефона
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Отмечается, что 14-летняя жительница села Тыреть Заларинского района получила множественные травмы.
Она госпитализирована в областную детскую больницу.
По информации местных СМИ, девочка держала в руках телефон, подключённый к зарядке. Произошёл взрыв зарядного блока, в результате которого была повреждена часть стены. Родители, находившиеся в этот момент дома, вызвали скорую.