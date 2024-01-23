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Мирошник назвал указ Зеленского о территориях России контрпродуктивным

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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал указ Владимира Зеленского об «исторически населённых украинцами» территориях России «контрпродуктивной историей» и попыткой копаться во внутренних делах России.
Мирошник назвал указ Зеленского о территориях России контрпродуктивным
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Мирошника, речь идёт о попытке влезть в российскую внутреннюю повестку и «попытаться начать здесь копаться».

«Это контрпродуктивная история», — отметил дипломат.

Он считает, что для России это должно стать спусковым крючком для жёсткого формулирования позиции, связанной с ущемлением русских, живущих на территории Украины.

Ранее Зеленский подписал указ об «исторически населённых украинцами» территориях России. Он поручил украинским ведомствам разработать план по «сохранению идентичности украинцев» на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на указ Владимира Зеленского об «исторически населённых украинцами» территориях России, назвав такое решение незатейливым актом пропаганды. Он отметил, что такими темпами Зеленский вскоре «присоединит Канаду».

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