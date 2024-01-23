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В Удмуртии заболеваемость ОРВИ выросла на четверть за неделю

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За минувшую неделю, с 15 по 21 января, в Удмуртии было зарегистрировано 15 484 пациента с симптомами ОРВИ — на 25% больше, чем неделей ранее, когда зафиксировали 12 388 случаев.
В Удмуртии заболеваемость ОРВИ выросла на четверть за неделю
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Большинство заболевших — дети до 14 лет (51%).

Среди заболевших выявили 965 случаев гриппа, уточняет izh.kp.ru.

В то же время в регионе фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом, такой диагноз в течение недели поставили 321 человеку.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией заявили, что заболеваемость COVID-19 снизилась за неделю в российских регионах на 6,9%.

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