В Удмуртии заболеваемость ОРВИ выросла на четверть за неделю
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
Большинство заболевших — дети до 14 лет (51%).
Среди заболевших выявили 965 случаев гриппа, уточняет izh.kp.ru.
В то же время в регионе фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом, такой диагноз в течение недели поставили 321 человеку.
Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией заявили, что заболеваемость COVID-19 снизилась за неделю в российских регионах на 6,9%.