Переоформление документов об инвалидности для жителей новых регионов упростили

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут переоформить бессрочные документы об инвалидности на российские по упрощённой форме. Об этом говорится на сайте правительства России.

В постановлении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным, говорится, что речь идёт о совершеннолетних гражданах, которые до 1 марта 2023 года были признаны инвалидами без срока переосвидетельствования.

«При замене документов об инвалидности им будет подтверждена ранее установленная группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования, а при ухудшении состояния здоровья группа инвалидности будет повышена», — отмечается в документе.

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