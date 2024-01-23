Переоформление документов об инвалидности для жителей новых регионов упростили
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative
В постановлении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным, говорится, что речь идёт о совершеннолетних гражданах, которые до 1 марта 2023 года были признаны инвалидами без срока переосвидетельствования.
«При замене документов об инвалидности им будет подтверждена ранее установленная группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования, а при ухудшении состояния здоровья группа инвалидности будет повышена», — отмечается в документе.
Ранее в Государственной думе России поддержали идею льготной ипотеки на вторичное жильё в новых регионах.