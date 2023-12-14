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В ГД поддержали идею льготной ипотеки на вторичное жильё в новых регионах

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT предложение президента России Владимира Путина распространить льготную ипотеку в новых российских регионах на вторичное жильё.
В ГД поддержали идею льготной ипотеки на вторичное жильё в новых регионах
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Я думаю, что это очень правильная мысль, нужно решать проблемы сегодня. Очень важно, что наш президент находит элегантные решения в сложных ситуациях, я считаю, что стимулирование с помощью льгот и субсидий бюджета наших граждан для того, чтобы максимально быстро улучшить качество своей жизни, — это давно ожидаемая и очень нужная вещь. Я думаю, что тот промышленный потенциал, который есть в Новороссии, в Донбассе, он уже в ближайшие годы кардинально изменит экономическую палитру страны», — отметил он.

Кроме того, Гутенёв выразил уверенность в том, что формирование инфраструктуры для проживания, комфортной среды очень важно.

«Наряду с возведения нового жилья нужно давать возможность здесь и сейчас решать текущие проблемы», — заключил депутат.

Ранее Путин заявил, что надо распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жильё.

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