Путин: надо распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жильё
- AP
- © Alexander Zemlianichenko
Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.
Как отметил российский лидер, льготная ипотека для этих регионов есть, она составляет 2%.
При этом Путин подчеркнул, что проблема заключается в том, что эта льгота действует только на новое жильё, а нового жилья там строится немного.
«Поэтому надо бы, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок, и тогда это будет работать быстро», — сказал Путин.
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