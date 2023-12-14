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Путин: надо распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жильё

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Президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку в новых российских регионах на вторичное жильё.
Путин: надо распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жильё
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.

Как отметил российский лидер, льготная ипотека для этих регионов есть, она составляет 2%.

При этом Путин подчеркнул, что проблема заключается в том, что эта льгота действует только на новое жильё, а нового жилья там строится немного.

«Поэтому надо бы, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок, и тогда это будет работать быстро», — сказал Путин.

RT ведёт текстовую, а также видеотрансляцию.

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