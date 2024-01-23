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Из-за непогоды 18 летевших в Пулково самолётов направили на запасные аэродромы

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Из-за непогоды 18 самолётов, летевших в петербургский аэропорт Пулково, направлены на запасные аэродромы.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Сегодня из-за погодных условий аэропорт Пулково приостановил работу на отправку и приём авиарейсов до улучшения ситуации», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов, обеспечение их напитками, питанием и размещение в гостинице.

Ранее девять рейсов направили на запасные аэродромы из-за сильного ветра в Петербурге.

Также метеоролог Александр Колесов спрогнозировал потепление в Ленинградской области на неделе.

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