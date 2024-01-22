Девять рейсов направили на запасные аэродромы из-за сильного ветра в Петербурге

Девять рейсов в Санкт-Петербурге направили на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра.

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«До 6 утра прогнозируются сложные погодные условия. Из-за порывов сильного бокового ветра прибытие и вылет рейсов задерживаются. В расписании аэропорта Пулково возможны изменения», — заявили РИА Новости в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Уточняется, что девять рейсов перенаправили на запасные аэродромы. Метеоролог Александр Колесов ранее спрогнозировал потепление в Ленинградской области на неделе.