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Девять рейсов направили на запасные аэродромы из-за сильного ветра в Петербурге

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Девять рейсов в Санкт-Петербурге направили на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра.
Девять рейсов направили на запасные аэродромы из-за сильного ветра в Петербурге
  • Gettyimages.ru

«До 6 утра прогнозируются сложные погодные условия. Из-за порывов сильного бокового ветра прибытие и вылет рейсов задерживаются. В расписании аэропорта Пулково возможны изменения», — заявили РИА Новости в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Уточняется, что девять рейсов перенаправили на запасные аэродромы.

Метеоролог Александр Колесов ранее спрогнозировал потепление в Ленинградской области на неделе.

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