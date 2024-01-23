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Кадыров выразил соболезнования жителям ДНР на фоне теракта ВСУ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования жителям ДНР в связи с ударом ВСУ по Донецку.

«От имени жителей Чеченской Республики и от себя лично выражаю соболезнования жителям Донецкой Народной Республики в связи с чудовищным терактом ВСУ... Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал он в Telegram.

Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.

Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис осудил удар ВСУ по Донецку.

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