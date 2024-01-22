Захарова прокомментировала ситуацию вокруг заявления Канделаки о русском языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ситуации, сложившейся вокруг заявления главы телеканала ТНТ, управляющего директора «Газпром Медиа Развлекательное телевидение» Тины Канделаки о положении русского языка в Казахстане.

«Прекрасно знаю и Тину, и Айбека (официальный представитель МИД Казахстана. — RT). Уверена, что, если такая встреча состоится, это будет интереснейшая дискуссия, взаимоуважительная», — написала она в Telegram.

Дипломат призвала всех работать над сохранением лучшего в насыщенной общей истории, делая это «деликатно и соответственно».

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров ранее пригласил Канделаки посетить республику на фоне её заявления о положении русского языка в стране.

При этом ранее агентство КазТАГ со ссылкой на МИД республики сообщило о запрете на въезд в республику Тине Канделаки.