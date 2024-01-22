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В МИД Казахстана пригласили Тину Канделаки посетить республику

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Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пригласил главу телеканала ТНТ, управляющего директора «Газпром Медиа Развлекательное телевидение» Тину Канделаки посетить республику на фоне её заявления о положении русского языка в стране.
В МИД Казахстана пригласили Тину Канделаки посетить республику
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Самое печальное, что наши соседи, наши друзья мало знают о нас, и это огорчает. Потому что информация о нас у них недостоверная. Пусть приедут в нашу страну и посмотрят, как мы живём», — цитирует его РИА Новости.

При этом ранее агентство КазТАГ со ссылкой на МИД республики сообщило о запрете на въезд в Казахстан Тине Канделаки.

По данным агентства, причиной санкций могла стать публикация Канделаки «о вытеснении русского языка» в Казахстане.

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