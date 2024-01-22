В МИД Казахстана пригласили Тину Канделаки посетить республику

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пригласил главу телеканала ТНТ, управляющего директора «Газпром Медиа Развлекательное телевидение» Тину Канделаки посетить республику на фоне её заявления о положении русского языка в стране.

«Самое печальное, что наши соседи, наши друзья мало знают о нас, и это огорчает. Потому что информация о нас у них недостоверная. Пусть приедут в нашу страну и посмотрят, как мы живём», — цитирует его РИА Новости.

При этом ранее агентство КазТАГ со ссылкой на МИД республики сообщило о запрете на въезд в Казахстан Тине Канделаки.

По данным агентства, причиной санкций могла стать публикация Канделаки «о вытеснении русского языка» в Казахстане.