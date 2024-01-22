В МИД Казахстана пригласили Тину Канделаки посетить республику
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«Самое печальное, что наши соседи, наши друзья мало знают о нас, и это огорчает. Потому что информация о нас у них недостоверная. Пусть приедут в нашу страну и посмотрят, как мы живём», — цитирует его РИА Новости.
При этом ранее агентство КазТАГ со ссылкой на МИД республики сообщило о запрете на въезд в Казахстан Тине Канделаки.
По данным агентства, причиной санкций могла стать публикация Канделаки «о вытеснении русского языка» в Казахстане.