В МИД Казахстана заявили о запрете на въезд в страну Тине Канделаки
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«При необходимости принимаются меры... Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то её не запустят», — говорится в заявлении.
По данным агентства, причиной санкций могла стать публикация Канделаки «о вытеснении русского языка» в Казахстане.
Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана опровергли сообщение о запрете на въезд в страну для иностранцев.
Также сообщалось, что власти Казахстана продолжат обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического народа республики.