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В МИД Казахстана заявили о запрете на въезд в страну Тине Канделаки

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Директору телеканала ТНТ, управляющему директору «Газпром Медиа Развлекательное телевидение» Тине Канделаки запретили въезд на территорию Казахстана. Об этом сообщило агентство КазТАГ со ссылкой на МИД республики.
В МИД Казахстана заявили о запрете на въезд в страну Тине Канделаки
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«При необходимости принимаются меры... Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то её не запустят», — говорится в заявлении.

По данным агентства, причиной санкций могла стать публикация Канделаки «о вытеснении русского языка» в Казахстане.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана опровергли сообщение о запрете на въезд в страну для иностранцев.

Также сообщалось, что власти Казахстана продолжат обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического народа республики.

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