В МИД Казахстана заявили о запрете на въезд в страну Тине Канделаки

Директору телеканала ТНТ, управляющему директору «Газпром Медиа Развлекательное телевидение» Тине Канделаки запретили въезд на территорию Казахстана. Об этом сообщило агентство КазТАГ со ссылкой на МИД республики.

«При необходимости принимаются меры... Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то её не запустят», — говорится в заявлении.

По данным агентства, причиной санкций могла стать публикация Канделаки «о вытеснении русского языка» в Казахстане.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана опровергли сообщение о запрете на въезд в страну для иностранцев.

Также сообщалось, что власти Казахстана продолжат обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического народа республики.