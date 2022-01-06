МИД Казахстана: власти продолжат обеспечивать права всего полиэтнического народа

Короткая ссылка
В МИД Казахстана заявили, что власти страны продолжат обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического народа республики.
МИД Казахстана: власти продолжат обеспечивать права всего полиэтнического народа
  • Legion-Media

«Государство продолжит обеспечивать права и интересы всех представителей нашего полиэтнического и многоконфессионального народа, а также безопасность находящихся в стране иностранных граждан, в том числе дипломатического корпуса и журналистов», — приводит ТАСС заявление МИД Казахстана.

Отмечается, что объявленный в стране режим чрезвычайного положения «включает комплекс мер, направленных на поддержание общественной безопасности и верховенство закона».

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана опровергли сообщение о запрете на въезд в страну для иностранцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить