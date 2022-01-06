МИД Казахстана: власти продолжат обеспечивать права всего полиэтнического народа

В МИД Казахстана заявили, что власти страны продолжат обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического народа республики.

«Государство продолжит обеспечивать права и интересы всех представителей нашего полиэтнического и многоконфессионального народа, а также безопасность находящихся в стране иностранных граждан, в том числе дипломатического корпуса и журналистов», — приводит ТАСС заявление МИД Казахстана.

Отмечается, что объявленный в стране режим чрезвычайного положения «включает комплекс мер, направленных на поддержание общественной безопасности и верховенство закона».

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана опровергли сообщение о запрете на въезд в страну для иностранцев.