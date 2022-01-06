МИД Казахстана: власти продолжат обеспечивать права всего полиэтнического народа
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«Государство продолжит обеспечивать права и интересы всех представителей нашего полиэтнического и многоконфессионального народа, а также безопасность находящихся в стране иностранных граждан, в том числе дипломатического корпуса и журналистов», — приводит ТАСС заявление МИД Казахстана.
Отмечается, что объявленный в стране режим чрезвычайного положения «включает комплекс мер, направленных на поддержание общественной безопасности и верховенство закона».
Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана опровергли сообщение о запрете на въезд в страну для иностранцев.