Врач Филёва предупредила о вреде бесконтрольного применения сосудосуживающих капель
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В беседе с Life.ru эксперт пояснила, что такие препараты сами по себе не лечат, а только облегчают насморк.
«Дело в том, что со временем рецепторы в носу перестают реагировать на лекарственные вещества в составе капель, а на этом фоне отёк только усиливается. Возникает замкнутый круг: без капель нос не дышит, но при их использовании отёк только усиливается», — сказала Филёва.
По её словам, при бесконтрольном использовании подобных капель может повыситься артериальное давление, начаться головная боль, одышка, проблемы со сном.
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