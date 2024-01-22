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Врач Филёва предупредила о вреде бесконтрольного применения сосудосуживающих капель

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Врач — эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филёва заявила, что бесконтрольное применение сосудосуживающих капель для носа может вызвать проблемы со здоровьем.
Врач Филёва предупредила о вреде бесконтрольного применения сосудосуживающих капель
  • Gettyimages.ru
  • © DusanManic

В беседе с Life.ru эксперт пояснила, что такие препараты сами по себе не лечат, а только облегчают насморк.

«Дело в том, что со временем рецепторы в носу перестают реагировать на лекарственные вещества в составе капель, а на этом фоне отёк только усиливается. Возникает замкнутый круг: без капель нос не дышит, но при их использовании отёк только усиливается», — сказала Филёва.

По её словам, при бесконтрольном использовании подобных капель может повыситься артериальное давление, начаться головная боль, одышка, проблемы со сном.

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