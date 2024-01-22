В Свердловской области 95 млн рублей направят на ремонт городских и сельских ДК
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Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на Департамент информполитики области.
Так, досуговые учреждения восстановят в сёлах Коптелово, Пристань, Ленское, а также в Ивделе, Алапаевске, Новоуральске, Красноуральске и других населённых пунктах.
Вместе с тем стало известно, что школу №3 1972 года постройки в Можге (Удмуртия) открыли после капремонта. Об этом сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова в соцсетях, пишет izh.kp.ru.
Отмечается, что за 51 год учебное заведение капитально отремонтировали впервые.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области 7,5 млрд рублей направят на ремонт детских садов и школ в 2024 году.