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В Свердловской области 95 млн рублей направят на ремонт городских и сельских ДК

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По распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 95 млн рублей будет выделено из регионального бюджета на реконструкцию домов культуры в сёлах и городах в 2024 году.
В Свердловской области 95 млн рублей направят на ремонт городских и сельских ДК
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos\

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на Департамент информполитики области.

Так, досуговые учреждения восстановят в сёлах Коптелово, Пристань, Ленское, а также в Ивделе, Алапаевске, Новоуральске, Красноуральске и других населённых пунктах.

Вместе с тем стало известно, что школу №3 1972 года постройки в Можге (Удмуртия) открыли после капремонта. Об этом сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова в соцсетях, пишет izh.kp.ru.

Отмечается, что за 51 год учебное заведение капитально отремонтировали впервые.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области 7,5 млрд рублей направят на ремонт детских садов и школ в 2024 году.

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