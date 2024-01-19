В Ростовской области направят 7,5 млрд рублей на ремонт детсадов и школ
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на портал регионального правительства.
За последние пять лет в регионе построили более 80 детсадов и школ. Количество мест в детсадах выросло для приёма ещё 7000 детей, в школах — 19 тыс.
Как отметила глава областного Минобразования Тамара Шевченко, в 2024 году в регионе отремонтируют свыше 170 объектов образования. Также планируется обновить материально-техническую базу и инфраструктуру коррекционных школ.
Ранее сообщалось, что для школ Тверской области закупят новое оборудование по нацпроекту.