В Ростовской области направят 7,5 млрд рублей на ремонт детсадов и школ

В Ростовской области выделят 7,5 млрд рублей на ремонт детских садов и школ в 2024 году.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на портал регионального правительства.

За последние пять лет в регионе построили более 80 детсадов и школ. Количество мест в детсадах выросло для приёма ещё 7000 детей, в школах — 19 тыс.

Как отметила глава областного Минобразования Тамара Шевченко, в 2024 году в регионе отремонтируют свыше 170 объектов образования. Также планируется обновить материально-техническую базу и инфраструктуру коррекционных школ.

Ранее сообщалось, что для школ Тверской области закупят новое оборудование по нацпроекту.