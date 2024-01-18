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В школы Тверской области закупят новое оборудование по нацпроекту

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В Тверской области в 2024 году с целью обновления материально-технической базы образовательных учреждений закупят оборудование для новых «Точек роста», центров «Кванториум» и «IT-куба». Новое оборудование поступит в 39 школ региона.
В школы Тверской области закупят новое оборудование по нацпроекту
  • Gettyimages.ru
  • © maroke

Закупку оборудования произведут по нацпроекту «Образование», сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В 2024 году в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, откроют 56 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Всего в регионе создано 276 таких центров.

Кроме того, в области появится три детских технопарка «Кванториум» и Центр цифрового образования детей «IT-куб» во Ржеве.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что новый урок «Разговоры о важном» со школьниками и студентами посвятили вопросам налоговой грамотности.

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