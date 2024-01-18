В школы Тверской области закупят новое оборудование по нацпроекту
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Закупку оборудования произведут по нацпроекту «Образование», сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В 2024 году в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, откроют 56 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Всего в регионе создано 276 таких центров.
Кроме того, в области появится три детских технопарка «Кванториум» и Центр цифрового образования детей «IT-куб» во Ржеве.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что новый урок «Разговоры о важном» со школьниками и студентами посвятили вопросам налоговой грамотности.