В школы Тверской области закупят новое оборудование по нацпроекту

В Тверской области в 2024 году с целью обновления материально-технической базы образовательных учреждений закупят оборудование для новых «Точек роста», центров «Кванториум» и «IT-куба». Новое оборудование поступит в 39 школ региона.

Закупку оборудования произведут по нацпроекту «Образование», сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В 2024 году в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, откроют 56 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Всего в регионе создано 276 таких центров.

Кроме того, в области появится три детских технопарка «Кванториум» и Центр цифрового образования детей «IT-куб» во Ржеве.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что новый урок «Разговоры о важном» со школьниками и студентами посвятили вопросам налоговой грамотности.