Губернатор Курской области Роман Старовойт прокомментировал указ Владимира Зеленского об «исторически населённых украинцами» территориях России.

«Попытки выдвинуть территориальные притязания на Курскую область — это против здравого смысла», — отметил Старовойт в своём Telegram-канале.

Он добавил, что Киев уже давно пошёл против здравого смысла.

По его словам, сегодняшние действия Зеленского в очередной раз доказывают правоту решения президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции.

Ранее Зеленский подписал указ об «исторически населённых украинцами» территориях России. Он поручил украинским ведомствам разработать план по «сохранению идентичности украинцев» на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на указ Владимира Зеленского об «исторически населённых украинцами» территориях России, назвав такое решение незатейливым актом пропаганды. Он отметил, что такими темпами Зеленский вскоре «присоединит Канаду».