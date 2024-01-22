Акционер РМГ Киселёв опроверг, что Vacio является артистом «Русского Радио»

Акционер «Русской медиагруппы» (РМГ) Владимир Киселёв выпустил заявление, в котором прокомментировал ситуацию с рэпером Vacio (Николаем Васильевым), участвовавшим в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Он прокомментировал появившиеся в Telegram данные о том, что Vacio якобы является артистом «Русского Радио».

«Оказалось, что в далёком месяце мае прошлого года на одном из наших концертов Дима Билан, желая помочь молодому артисту, по доброте душевной взял себе в дуэт Vacio, чтобы поучаствовать в его карьере. Взял и взял, это право большого артиста, если он желает помочь, за это ему честь и хвала. Но Telegram-канал на основании этого назвал Vacio «артистом «Русского Радио», — заявил Киселёв.

Киселёв также отметил, что «артистов «Русского Радио» быть не может по определению».

«Ибо даже плоть от плоти — детище Владимира Киселёва группа «Земляне» — не является артистом «Русского Радио», — заявил он.

Ранее адвокат Роман Попов заявил, что участник скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio после освобождения из-под ареста встал на воинский учёт.

О повторном аресте Vacio стало известно 6 января. Суд признал рэпера виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.