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Автоэксперт Сажин рассказал, как избежать агрессии на дорогах

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Автоэксперт Владимир Сажин дал советы, как избежать агрессии на дорогах и не реагировать на раздражающие факторы.
Автоэксперт Сажин рассказал, как избежать агрессии на дорогах
  • Gettyimages.ru
  • © Rebecca Nelson

«Чаще всего это происходит, когда человек в раздражённом состоянии и куда-то торопится. В любом заторе всегда может появиться человек, который посчитает, что он единственный на дороге, кто ездит лучше всех», — заявил специалист в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил Сажин, лучше закрыть все окна и двери, а также включить камеру мобильного телефона, если кто-то провоцирует на конфликт.

«Это будет доказательством того, что человек проявлял к вам какую-то агрессию и совершал противоправные действия. Не выходите из машины, пусть он делает с вашим авто всё что угодно, ведь всё равно потом он восстановит ущерб», — сказал автоэксперт.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.

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