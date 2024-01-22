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Автоэксперт Казаченко рассказал, как определить скрученный пробег

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Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.
Автоэксперт Казаченко рассказал, как определить скрученный пробег
  • Gettyimages.ru
  • © Zloyel

В беседе с НСН он рекомендовал обращаться за отчётом по автомобилю в специализированные компании.

«Первый триггер — это диагностическая карта. Сейчас это стало необязательным. Раньше нельзя было получить полис ОСАГО, пока не пройдёшь государственный техосмотр (ГТО). В ГТО выдавали эти карты, в которой указан пробег. Эта информация есть у многих компаний, которые занимаются предоставлением отчётов по автомобилям», — заявил эксперт.

По его словам, также стоит осмотреть машину, обратить внимание, как стёрты педали и руль, изучить другие компоненты.

Ранее директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина посоветовала приобретать новый автомобиль в официальных дилерских центрах, профессионализм которых подтверждён независимыми источниками.

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