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Специалист Уткина дала рекомендации автовладельцам по выбору дилерского центра

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Директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина посоветовала приобретать новый автомобиль в официальных дилерских центрах, профессионализм которых подтверждён независимыми источниками.
Специалист Уткина дала рекомендации автовладельцам по выбору дилерского центра
  • Gettyimages.ru
  • © WinnieVinzence

Это обеспечит юридическую чистоту сделки, позволит получить гарантию и облегчит дальнейшее обслуживание авто, поделилась она в беседе с газетой «Известия».

Важно обращать внимание на привилегии и программы лояльности, которые может предоставить клиентам дилерский центр, отметила Уткина.

Перед подписанием договора следует проверить соответствие VIN-кода автомобиля и изучить раздел о цене — он не должен содержать лишних позиций.

«До того как подписать договор, удостоверьтесь в наличии ПТС. Его отсутствие может означать, что авто находится в залоге», — заключила эксперт.

Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.

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