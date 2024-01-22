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Шадаев допустил серийное производство базовых станций 5G в 2025-2026 годах

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Глава Минцифры России Максут Шадаев в интервью телеканалу «Соловьёв Live» допустил, что в 2025 — 2026 годах в стране могут запустить серийное производство базовых станций 5G.
Шадаев допустил серийное производство базовых станций 5G в 2025-2026 годах
  • Gettyimages.ru
  • © Violka08

«Первая базовая станция уже есть. Но я думаю, что в серию — 2025–2026 годах (запустят производство. — RT). Это уже будет серийное производство в тех объёмах, которые позволят операторам развивать свои сети исходя из своих потребностей», — цитирует его ТАСС.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что покрытие сетями связи формата 5G будет обеспечено на территориях страны, где проживает 60% населения, к 2030 году.

Шадаев в декабре отмечал, что развёртывание сетей 5G на отечественных базовых станциях начнётся с 2026 года в крупных российских городах.

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