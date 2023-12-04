Чернышенко: покрытие 5G обеспечат на территориях, где проживает 60% населения России
- РИА Новости
В ходе совещания премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами он подчеркнул, что 5G собираются провести в рамках реализации стратегии отрасли связи.
«Средняя скорость мобильного интернета составит не менее 125 Мбит/с, при этом покрытие сетями 5G будет обеспечено на территориях, где проживает 60% населения», — добавил Чернышенко.
В августе сообщалось, что Минцифры подготовило проект развития отрасли связи до 2035 года.