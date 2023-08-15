Минцифры подготовило проект развития отрасли связи до 2035 года
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Об этом ведомство сообщило в Telegram.
Отмечается, что в основе проекта лежит намерение предоставить гражданам страны современные услуги связи, включая сети нового поколения 5G, позднее 6G, цифровой кодекс и многое другое.
Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова рассказала о законопроекте, который направлен на обеспечение интернетом малых деревень.
Также сообщалось, что малые населённые пункты Тюменской области будут полностью обеспечены широкополосным интернетом к 2030 году.