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Минцифры подготовило проект развития отрасли связи до 2035 года

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заявило об определении направлений развития отрасли связи до 2035 года. Уточняется, что позднее документ планируется внести в российское правительство.
Минцифры подготовило проект развития отрасли связи до 2035 года
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Frank

Об этом ведомство сообщило в Telegram.

Отмечается, что в основе проекта лежит намерение предоставить гражданам страны современные услуги связи, включая сети нового поколения 5G, позднее 6G, цифровой кодекс и многое другое.

Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова рассказала о законопроекте, который направлен на обеспечение интернетом малых деревень.

Также сообщалось, что малые населённые пункты Тюменской области будут полностью обеспечены широкополосным интернетом к 2030 году.

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