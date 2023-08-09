Сенатор Рукавишникова рассказала подробности о проекте по обеспечению интернетом малых деревень

Первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова рассказала о законопроекте, который направлен на обеспечение интернетом малых деревень.

В беседе с «Парламентской газетой» сенатор отметила, что идея в том, чтобы создать возможность устанавливать в регионах сотовые вышки, работающие сразу на несколько соседствующих между собой территорий, население каждой из которых составляет менее 100 человек.

«Мы обсудили это на заседании одной из рабочих групп совета по развитию цифровой экономики при палате регионов, который возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Свои законодательные предложения мы разработаем в ближайшее время и направим в правительство», — заявила Рукавишникова.

По её словам, в Роскомнадзоре и Минцифры идею предварительно поддержали.

«И первым регионом, который уже изъявил готовность запустить у себя такой пилотный проект, стала Ростовская область. Уверена, что к ней на этом этапе присоединятся ещё несколько субъектов федерации — в регионах наша идея получает только положительные отклики», — добавила сенатор.

Ранее сообщалось, что малые населённые пункты Тюменской области будут полностью обеспечены широкополосным интернетом к 2030 году.