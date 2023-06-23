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В Тюменской области рассказали о работе по обеспечению малых населённых пунктов интернетом

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Малые населённые пункты Тюменской области будут полностью обеспечены широкополосным интернетом к 2030 году.
В Тюменской области рассказали о работе по обеспечению малых населённых пунктов интернетом
  • Gettyimages.ru
  • © SergeyNivens

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«С 2019 года в регионе активно трансформируется телекоммуникационная инфраструктура в малых населённых пунктах. Обеспечен доступ к сети интернет в более чем 1 тыс. социально значимых объектов. Это ФАПы, школы, сельские администрации», — заявил губернатор Александр Моор.

На территории региона строятся базовые станции для сети 4G. В 2023 году подключено семь станций, ещё 30 планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что на церемонии вручения премии Института развития интернета (ИРИ) объявили лауреатов в 16 номинациях.

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