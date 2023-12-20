Минцифры: развёртывание сетей 5G в крупных городах России начнётся с 2026 года
- РИА Новости
Об этом он рассказал в рамках выставки-форума «Россия».
«Активное развеёртывание сетей 5G на отечественных базовых станциях начнётся с 2026 года в крупных российских городах», — цитирует Шадаева ТАСС.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство утвердило стратегию развития отрасли связи до 2035 года.
Также вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что покрытие сетями связи формата 5G будет обеспечено на территориях страны, где проживает 60% населения, к 2030 году.