Мишустин: кабмин России утвердил стратегию развития отрасли связи до 2035 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство утвердило стратегию развития отрасли связи до 2035 года.

Об этом Мишустин сказал в ходе совещания с вице-премьерами.

«По указанию президента правительство подготовило и утвердило стратегию развития отрасли связи на ближайшие 12 лет», — цитирует его РИА Новости.

Мишустин добавил, что стратегия направлена на построение современной и защищённой информационной инфраструктуры в России.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что покрытие сетями связи формата 5G будет обеспечено на территориях страны, где проживает 60% населения, к 2030 году.