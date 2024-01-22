Адвокат: требование арестовать Блиновскую может быть связано с общением со свидетелем
По её информации, на изменение мер пресечения подала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России).
«Что это за свидетель и что за ситуация с якобы общением, нам неизвестно», — сказала Сальникова.
Адвокат сообщила, что Блиновской предъявили обвинение ещё по двум эпизодам ст. 187 УК России «Неправомерный оборот средств платежей».
«Вообще непонятно, что это за эпизоды, нам не поясняли, и мы в растерянности от происходящего. Ждём документы от следствия», — отметила она.
Ранее стало известно, что следствие ходатайствует перед судом об изменении меры пресечения в отношении блогера Елены Блиновской с домашнего ареста на заключение под стражу.
В ноябре Московский городской суд оставил блогера Елену Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года.