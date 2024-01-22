Адвокат: требование арестовать Блиновскую может быть связано с общением со свидетелем

Ходатайство об аресте блогера Елены Блиновской может быть связано с общением со свидетелем по уголовному делу против неё. Об этом RT рассказала её адвокат Наталья Сальникова.

По её информации, на изменение мер пресечения подала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России).

«Что это за свидетель и что за ситуация с якобы общением, нам неизвестно», — сказала Сальникова.

Адвокат сообщила, что Блиновской предъявили обвинение ещё по двум эпизодам ст. 187 УК России «Неправомерный оборот средств платежей».

«Вообще непонятно, что это за эпизоды, нам не поясняли, и мы в растерянности от происходящего. Ждём документы от следствия», — отметила она.

Ранее стало известно, что следствие ходатайствует перед судом об изменении меры пресечения в отношении блогера Елены Блиновской с домашнего ареста на заключение под стражу.

В ноябре Московский городской суд оставил блогера Елену Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года.